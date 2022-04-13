مرشد إيران للسعودية: لماذا تستمرون في حرب اليمن التي لا نصر لكم فيها؟

2022/04/13 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن قرار وقف إطلاق النار الذي طبق مؤخرا في اليمن "خطوة جيدة".

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