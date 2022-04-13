رغم خسارته أمام تشيلسي.. الريال يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

2022/04/13 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

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حسم ريال مدريد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة بنتيجة (3-2) خلال مواجهة تشيلسي، الثلاثاء، بإياب ربع النهائي، والتي تقام في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وتأهل ريال مدريد، بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، حيث حقق الفوز ذهابًا بنتيجة (3-1)، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج"، وسيواجه المتأهل بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وسجل لتشيلسي مونت وروديجر وفيرنر في الدقائق (15 و51 و75)، بينما سجل لريال مدريد رودريجو وبنزيما في الدقائق (80 و96).

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