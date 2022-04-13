شاهد من الجو.. هكذا احتفل الكربلائيون بصعود فريقهم الى الدوري الممتاز (فيديو)

2022/04/13 | 01:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة وكالة نون الخبرية احتفالات

الكربلائيين بصعود فريقهم الكروي الى

دوري الاضواء بعد فوزهم الكاسح على نادي

الناصرية بثلاثة اهداف نظيفة والتي جرت

عصر امس الثلاثاء على ملعب كربلاء

القديم.

وانطلقت

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