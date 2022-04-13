الريال يحبط ريمونتادا تشيلسي ويعبر لنصف نهائي دوري الأبطال

2022/04/13 | 01:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم ريال مدريد تأهله لنصف نهائي دوري

أبطال أوروبا، رغم الخسارة بنتيجة (3-2)

خلال مواجهة تشيلسي، اليوم الثلاثاء،

بإياب ربع النهائي، والتي تقام في معقل

الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وتأهل ريال مدريد، بنت

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