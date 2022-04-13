2022/04/13 | 01:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف النائب أحمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن صفقة استحواذ شخص على عقارٍ كبير في نينوى، فيما أشار إلى أنها جرت بالتواطؤ مع فاسدين في الوقفين السني والشيعي، أكد أنه “لا يقدر بثمن”.وكتب الجبوري في تدوينة على “تويتر” أطلعت عليها إيرث نيوز، أن “قطعة أرض متميزة في قلب مدينة الموصل مساحتها ١٥ […]

ظهرت المقالة بتواطؤ فاسدين في الوقفين..



نائب يكشف عن “أكبر سرقة تشهدها نينوى” أولاً على ايرث نيوز.

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