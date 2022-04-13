ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور - تاج السر عثمان

2022/04/13 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ليس غريبا في الفيديو على الهواء مباشرة في محكمة المخلوع البشير..العنصرية البغيضة وسب الدين من الاسلامويين المدافعين عن المخلوع البشير..



وهم الذين هب الشعب ضد حكمهم في ثورة ديسمبر ٢٠١٩..



وكان من شعارات الثورة "ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور "..



وهم الذين مارسوا مع الجنجويد الإبادة الجماعية في دارفور..



حتى أصبح المخلوع عمر البشير مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية..



إضافة لشن الحرب ......





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