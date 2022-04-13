شهداء الشيوعية : عبد علي جبر ونجليه حسن وحسين (4-5) - حسين علوان حسين

2022/04/13 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين علاقتي الشخصية بالشهيدين الشيوعيين حسن عبد علي جبر و شقيقه حسين ، و بطلاب ثانوية القاسم للبنينطوال الفترة الممتدة من تشرين الأول ، سنة 1975 ، و لغاية تشرين الأول سنة 1980 ، عملتُ مدرساً لمادة اللغة الانجليزية للصفوف الدراسية المنتهية (الثالث المتوسط و السادس الاعدادي العلمي و الأدبي) لطلبة ثانوية القاسم للبنين و متوسطة القاسم للبنات (لسنة دراسية واحدة فقط ، بتوصية من المفتش الاختصاص) .



و نتيجة ......





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