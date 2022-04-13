التطورات والتصعيد في فلسطين (3) - نهاد ابو غوش

2022/04/13 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشالسلطة والفصائلالسلطة الفلسطينية في وضع لا تحسد عليه، فهي كما في حالات عديدة تضطر لإدانة العمليات حتى لو كان ذلك مناقضا للمزاج الشعبي، الإدانة هذه المرة جاءت على لسان الرئيس ابو مازن لكنها كانت حذرة جدا : ادانة مقتل المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين، تحذير من ردات انتقامية تستهدف الفلسطينيين، تمسك بخيار السلام ، حتى هذا الموقف يثير غضب كثر من الفلسطينيين.فتح هي الاكثر احرا ......





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