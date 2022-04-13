الحماية القانونية للعتبات المقدسة والاماكن الدينية

2022/04/13 | 01:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:المستشار القانوني اياد الاسدي

قبل ان ندرج لكم ادناه بعض نصوص الدستور

والقانون التي تؤمن الحماية القانونية

للاماكن الدينية والعتبات المقدسة في

العراق....



نود الاشارة الى ان حماية

الاماكن الدينية

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