زيلينسكي يعرض تبادل الملياردير صديق بوتين بالأسرى الأوكرانيين

2022/04/13 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليل الثلاثاء، على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدتشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا.

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