الامن الذي اعاد رنا الشاذلي من اوروبا بعد عام ونصف قادر علي اعادة مريم وهيب وهي داخل مصر لاسرتها - مجدي جورج

2022/04/13 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدي_جورج حادثة اختطاف مريم وهيب يوسف من بني سويف ثم اذاعة فيديو لاشهار اسلامها كما كان متوقع ذكرني بحادثة اختفاء فتاة مسلمة من الواسطي بني سويف ايضا حدث في 2013 عندما اختفت فتاة مسلمة اسمها رنا الشاذلي هي وشاب قبطي اسمه ابرام ربما كان الاختفاء بسبب اعتناق الفتاة المسيحية .فتم - التعدي علي الاقباط في بني سويف وحرق سيارة كاهن -وقام الامن بحبس والدي الشاب لمدة ستة اشهر رغم انهما لاذنب لهما .- بع ......





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