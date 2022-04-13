2022/04/13 | 02:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن ميزانيات المواطنين الأمريكيين "يجب ألا تعتمد على ما إذا كان دكتاتور يرتكب إبادة جماعية في بلد آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يصف ما يحدث في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يصف ما يحدث في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).