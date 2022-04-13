2022/04/13 | 02:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. القبض على "أبو جهاد" أحد عناصر تنظيم "داعش" في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/13 | 02:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. القبض على "أبو جهاد" أحد عناصر تنظيم "داعش" في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. القبض على "أبو جهاد" أحد عناصر تنظيم "داعش" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).