هو عاصوف.. في الإقليم كله

2022/04/13 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتابع بشغف واهتمام الجزء الثالث من المسلسل السعودي "العاصوف"، وقد تابعت جزئيه السابقين بذات مستوى الإعجاب بالقصة والتمثيل والمحتوى الذكي المقسم على ٣٠ كبسولة متفجرة في كل جزء.

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