مساعدات عسكرية أميركية

2022/04/13 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال مسؤولان أميركيان مطلعان لرويترز، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، لصد الهجوم الروسي، بقيمة 750 مليون دولار.وسيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي، التي يمكن بموجبها للرئيس الأميركي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأميركية من دون موافقة الكونغرس للتعامل في حالات الطوارئ.وقال أحد المسؤولين إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.وقال البيت الأبيض قبل أيام إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.

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