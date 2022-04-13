الثقب الأسود عند شلومو صاند - توفيق أبو شومر

2022/04/13 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر دائما تُجدِّدُ الأحداثُ الجارية في بلادنا رغبتي في إعادة قراءة ما كتبه الباحثون منذ سنوات عن أحداثٍ مشابهة لما يجري اليوم،استقرأ المؤرخُ الجديد، أستاذ التاريخ في جامعة، تل أبيب، البرفسور، شلومو صاند، في كتابه، اختراع الشعب اليهودي الصادر عام 2008، الذي ترجمه سعيد عياش، وعلَّق عليه، أنطوان شلحت، استقرأ أحداث ما يجري اليوم في أرضنا من شلال الدم النازف في وطننا، تحدث شلومو صاند في كتابه السالف عن ......





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