قراءة نقدية في عقيدة العصمة - باسم عبدالله

2022/04/13 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله قراءة نقدية في عقيدة العصمةباسم عبدالله عقيدة العصمة، احد اهم المباحث العقائدية في الفكر الإسلامي فهي بحسب عقيدة الإمامية هدف إلهي، لكننا سنجد هذه العقيدة ليست ذات صلة لا بالنص القرآني ولا بالتراث الديني الذي درج عليه آباء العهد القديم وانتقاله الى الإسلام، عقائدياً وصل الإيمان بالعصمة حد الغلو حتى صار مقارنتها بالذات الإلهية وتحمل بعض صفاته.



العصمة تجسيد إيماني للمنظومة اللاهو ......





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