-إمسك حرامي- : استيلاء النخبة على أموال المساعدات والقروض: أدلة موثقة من حسابات مصرفية خارجية - محمود الصباغ

2022/04/13 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ استهلاليستعين البنك الدولي، في العادة، بأشخاص لهم سمعة طيبة وخبرة واسعة في مجال الاقتصاد، للإشراف على البرامج الاقتصادية والسياسات المالية التي يقرها البنك.



من بين هؤلاء كانت الأمريكية من أصول يونانية "بنيلوبي كوجيانو غولدبيرغ (1963) والتي تعمل أستاذة الاقتصاد في جامعة يال العريقة.



وعينت بمنصب كبيرة اقتصاديي البنك الدولي ( لم تستمر في منصبها أكثر من 15 شهراً : تشري ......





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