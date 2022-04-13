2022/04/13 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أنها جمدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تجمد 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تجمد 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).