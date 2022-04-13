شرطة نيويورك تنشر صور المشتبه به بإطلاق النار في بروكلين

2022/04/13 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شرطة مدينة نيويورك، الثلاثاء، صورة رجل قالت إنه "محل اهتمام" في التحقيق بشأن حادثة إطلاق النار في إحدى محطات المترو في المدينة.

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