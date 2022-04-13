ما قبل السقراطية وجمالية التناسب الهارموني ونسبية الوجود الجمالي - محمد كريم الساعدي

2022/04/13 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_كريم_الساعدي أنَّ الفكر الجمالي الإغريقي لم يولد مع الثلاثة الكبار من فلاسفة اليونان (سقراط ، افلاطون، ارسطو) ، بل له أمتدادات كما تكلمنا سابقاً مع (هوميروس) في ملاحمه ، ومع عدد أخر من فلاسفة اليونان الذين سبقوا هؤلاء الثلاثة الكبار ، وظهرت في فترة سابقة كل من الماديين الذريين هم أول من وضع التربة الصالحة للفلسفة بصورة عامة ، والجمالية بصورة خاصة "أمثال (طاليس وأناكيسمن ، وأناكسيماندر) .



إنَّ المأثر الرئيسة ل ......





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