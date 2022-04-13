توقيف ثلاثة أوروبيين في وسط مالي بشبهة

2022/04/13 | 07:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن الجيش المالي أنّه أوقف خلال عمليات نفّذها ضدّ ارهابيين في وسط البلاد ثلاثة أوروبيين للاشتباه بتورطهم بـ"الإرهاب".وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّ "مفرزة القوات المسلّحة المالية في ديابالي أوقفت في 10 نيسان 2022 خمسة مشتبه بهم بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين". ولم يحدّد البيان هويات هؤلاء "المشتبه بهم" الأوروبيين ولا جنسياتهم.وتقع ديابالي على بُعد 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة باماكو. ومالي التي يحكمها مجلس عسكري منذ آب 2020 تشهد منذ 2012 حركات تمرد استقلالية وهجمات جهادية.

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