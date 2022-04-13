مواجهة بين ماكرون النيوليبرالي ولوبان الفاشية - سيد صديق

2022/04/13 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_صديق ترجمة سيد صديقسيتواجه نيوليبرالي مع فاشية في السباق على الرئاسة الفرنسية بعد الجولة الأولى من التصويت التي انتهت مساء الأحد الماضي.



ومع احتساب جميع الأصوات تقريبًا، تقدَّم الرئيس إيمانويل ماكرون الأصوات بـ27.6%، بينما حصلت لوبان على 23.4%.حصد المرشَّح اليساري جان لوك ميلونشون 22% من الأصوات، وهي نتيجةٌ أفضل بالنسبة له من انتخابات العام 2017.



وفي حديثه بعد أن أُغلِقَ باب التصويت مب ......





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