شبحٌ ينتاب العالم – شبح الفاشية الجديدة - جلبير الأشقر

2022/04/13 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر قبل قرن وثلاثة أرباع، بدأ ماركس وإنغلز بيانهما الشيوعي الشهير بعبارة رنّانة شهيرة: «شبحٌ ينتاب أوروبا – شبح الشيوعية».



كان ذلك عصر صعود اليسار الأول في أعقاب تجذّر الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وعلى مشارف الموجة الثورية العظمى التي اجتاحت أوروبا في عام 1848، عام صدور ذلك البيان بالذات.



وقد استمرّ اليسار بالصعود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى بلغ أوجّ تجذّره وانتشاره في أعق ......





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