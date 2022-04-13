2022/04/13 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إدريس_ولد_القابلة لا يخفى على أحد أن الصراعات هي، بشكل أو بآخر، صفعة للاقتصاد لأنها ضارة دائما بالنمو، كما تؤدي في الغالب إلى ارتفاع الأسعار. فإلى جانب المعاناة والأزمة الإنسانية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا على حين غرة ، رمت حرب بوتين الاقتصاد العالمي في أحضان تباطؤ النمو وتسارع التضخم، وحكمت على البلدان الفقيرة إلى المزيد من التأزم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.إن تداعيات حرب بوتين على الأوكران ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا صفعت العالم على حين غرة - إدريس ولد القابلة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا صفعت العالم على حين غرة - إدريس ولد القابلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).