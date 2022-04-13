الخارجية الأوكرانية تشيد بمزارع يعمل

2022/04/13 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، صورا لمزارع أوكراني اختار ارتداء سترة واقية من الرصاص والعمل "تحت النار" للمساهمة بإطعام مواطني بلده.

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