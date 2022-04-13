مصمم الموضة العالمي حسين حربة في بابل

2022/04/13 | 08:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة: محمد عجيل

زار المصمم الإيطالي من أصل عراقي حسين حربة جامعة بابل والتقى برئيسها الدكتور قحطان الجبوري الذي رحب بالضيف وقدم له هدية عبارة عن درع الجامعة، تقديراً لجهوده في مجال عمله. وعبر حربة خلال الزيارة عن ارتباطه العميق بالعراق رغم الأعوام الطويلة التي عاشها بعيداً، وأنه على استعداد لخدمته في المهجر وبشكل يبرز حضارته العميقة بالتاريخ، بحسب مدير إعلام الجامعة الدكتور نعمان هادي الخزرجي. من جهته قال حسين حربة، لـ "الصباح" إنها "ليست المرة الأولى التي أزور فيها بلدي، أنا متواصل بمختلف الظروف، فالعراق جزء مني وواجبي خدمته بالوسيلة التي امتلكها". هناك الكثير من المشاريع المعروضة أمام حربة، منها إيطالية وغيرها من شركات موضة أوروبية، وفقاً لتعبيره.



ويعتمد حربة في اختيار التصميم الذي يحمل حكاية وإرثاً تاريخياً، كما يضيف، وأن يكون هناك دافع فلسفي وثقافي يقف خلف التصميم إلى جانب الطموح الشخصي للمصمم.



ويشير إلى أن جولته في مدينة بابل الأثرية ألهمته أفكاراً جديدة في التصميم، تلبي رغبة المستهلك في كل مكان من العالم بالاطلاع على الحضارات البابلية. ويذكر أن أجمل تصاميم حسين حربة كانت حقيبة لبنان التي حازت على اهتمام واسع خاصة في العالم العربي، وهي مصنوعة من جلد التمساح وخشب البامبو في حمالة اليد، وأحاطها بسلسلة ذهبية كما للفنان حربة تصاميم تتعلق بالأثاث المنزلي.

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