{Jupiter} 4

2022/04/13

بغداد: نوارة محمد

اعتاد صلاح منسي أن يغوص في عوالم المسرح، ويُبحر في كتابة نصوصه، أجاد التمثيل، واختار كتابة السيناريو في معالجة فوضى الواقع، ببرامج تلفزيونية ونصوص مسرحية، اليوم يحاول (جوبيتر) أن يدخل عوالمه لنتعرف عليها.

* حلم لم تحققه؟

- العزلة الأبدية.

* أجمل هدية حصلت عليها؟

- كتب كثيرة.

* آخر كتاب قرأته؟

- إنكار الموت لأرنست بيكر

* كيف بدأت رحلتك مع الكتابة؟

- القراءة الكثيرة تجبرك على تجربة الكتابة رغماً عنك.

* بين كتابة النصوص المسرحية والتمثيل، أين تجد نفسك؟

- في بلد آخر سأختار التمثيل، وفي العراق أختار الكتابة، فحاجتي بأن لا يعرفني أحد كبيرة هنا.

* آخر فيلم شاهدته؟

‏Arsène Wenger: Invincible-

* مهنة تمنيت أن تمتهنها؟

- النجارة.

* متى بكيت آخر مرة؟

- قبل دقائق.

* أكبر مخاوفك؟

- سأتفق مع بورخيس حين قال "مرور الوقت شيء مرعب".

* رشح لنا ثلاث أغنيات؟

‏Coldplay X Selena Gomez * Let Somebody Go ومحمد عبد الوهاب "عشقت روحك"‏Gary Moore * Still Got The Blues

* لو خيرت باختيار الزمن الذي تعيشه، أين نراك؟

-1960 في ألمانيا

* أهم قرار مصيري اتخذته في حياتك؟

- أن أبقى في العراق.

* لو اتيحت لك الفرصة لقضاء إجازة مع شخصية معروفة من ستختار؟

- ادواردو غاليانو.

* أعظم خبر سمعته في حياتك؟

- شخص تأثرت به أخبرني إنني أملك لغة بالكتابة حادة ولها أسنان.

* قرار ندمت عليه؟

- أن أبقى في العراق.

* بمن تأثرت بشبابك؟

- كل يوم أتأثر بكاتب جديد، آخرهم كان تشارلي كوفمان.

* مدينة تتمنى أن تزورها؟

- أصيلة في المغرب.

* أهم محطات حياتك؟

- قد لا تأتي أبداً

* أهم ما كتبته؟

- مسلسل سيرى النور قريباً اسمه

‏ready induction"" ومسرحية "بروفة في جهنم".

