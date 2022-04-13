دراسة تكشف سبب عدم إصابة معظم المدخنين بسرطان الرئة

2022/04/13 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المعروف أن تدخين السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، ولكن، في الواقع، أقلية فقط من المدخنين يصابون بهذا المرض.وتشير دراسة قادها علماء في كلية ألبرت أينشتاين للطب، إلى أن بعض المدخنين قد يكون لديهم آليات قوية تحميهم من سرطان الرئة عن طريق الحد من الطفرات.يمكن أن تساعد النتائج في تحديد […]

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