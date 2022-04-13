صور جوية جديدة تظهر الدمار في قرية بمحيط تشيرنيهيف

2022/04/13 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور جوية جديدة، ملتقطة عبر كاميرا مثبتة بطائرة مسيرة، الدمار في قرية بمحيط مدينة "تشيرنيهيف" شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

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