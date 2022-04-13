قام بـ58 رحلة جوية في عام واحد..كيف تمكن هذا الرجل من زيارة 130 بلدًا؟

2022/04/13 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توم غروند مسافر هولندي يسافر حول العالم منذ ديسمبر 2012.وقام غروند، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "Traveltomtom"، بزيارة أكثر من 130 دولة مختلفة، بما في ذلك سوريا، والأردن، وكولومبيا، وبوركينا فاسو.يقول إن السر وراء قدرته على مواصلة السفر يكمن في حقيقة أن لديه ميزانية يومية قدرها 30 دولارًا وأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت شائعة جدًا.

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