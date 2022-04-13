ارتفاع المخزونات الامريكية يسبب انخفاضا بأسعار النفط في الاسواق العالمية

2022/04/13 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع المخزونات الامريكية والافراج عن الاحتياطيات من قبل الدول المستهلكة، الا ان مخاوف من أن يؤدي تراجع الإنتاج في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، حد من تراجع الاسعار بشكل كبير.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 104.38 دولارات للبرميل بحلول […]

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