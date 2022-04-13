الكشف عن عوامل مؤثرة يمكن أن تسبب أرق الليالي!

2022/04/13 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بصرف النظر عن الشعور بالإحباط، فقد ربط عدم الحصول على قسط كاف من النوم لفترات طويلة من الوقت بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب واضطرابات الصحة العقلية.ووجدت دراسة أجريت على 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، أن أكبر أسباب النوم الليلي المضطرب تشمل الشعور بالتوتر والقلق بشأن المال […]

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