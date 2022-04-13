العراق.. الداخلية تغلق مقار

2022/04/13 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، بيانا بشأن إغلاق مقار لما قالت إنها "حركة دينية منحرفة"، دون تسميتها.

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