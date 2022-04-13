واتساب يبهر العالم ويقدم خدمة جديدة

2022/04/13 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري “واتساب” يعتزم إدخال خدمة الرسم، بما يضفي طابعا جماليا على استخدام التطبيق.وقالت وسائل إعلام مهتمة بالتقنيات إن التطبيق يجهز أدوات رسم جديدة لبعض الأشخاص الذين يستخدمون النسخة التجريبية منه على الأجهزة التي تعمل بنظام “آي أو أس”، المشغل لهواتف آيفون.وأضافت أنه “واتساب” يخطط لتوسيع […]

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