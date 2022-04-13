لحظة سقوط شيء على كتف بايدن يثير تفاعلا.. ونشطاء: حتى الطيور تتفاعل

2022/04/13 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر سقوط شيء على سترة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال إدلاء بكلمة، الثلاثاء، الأمر الذي اثار تفاعلا.

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