أكبر تاجر للنفط في العالم ينوي وقف أضخم تعاقداته

2022/04/13 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن شركة “Vitol Group” الهولندية السويسرية التي تعد أكبر تاجر للنفط في العالم، تنوي وقف تجارة النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.ونقلت الوكالة، اليوم الأربعاء، عن تعليق ممثل الشركة مفاده أن حجم النفط الروسي المتداول من قبل شركة “Vitol Group” سينخفض بشكل جدي في الربع الثاني من العام الجاري مع […]

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