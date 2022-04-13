خام برنت يعاود الصعود 105 دولارا للبرميل الواحد

2022/04/13 | 09:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بـ 7.8 مليون برميل للأسبوع.

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