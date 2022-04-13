2022/04/13 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

كدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أنَّ إجراءاتها أسهمت باسترداد أكثر من ثلاثة ملياراتٍ ونصف المليار دينار إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ الغرامات المُترتِّبة بذمَّة إحدى الشركات النفطيَّة الأجنبيَّة العاملة في محافظة واسط.

وذكر بيان للهيئة، إنه "تم ملاحظة مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى شركة نفط الوسط – حقل الأحدب النفطي، بخصوص تأجير وتشغيل مضخَّاتٍ غاطسةٍ، وعدم استيفاء مبالغ غراماتٍ مستحقة الدفع من قبل الجانب الصينيِّ المُشغِّل للحقل، لغاية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة".

وأضاف، إنه "بناءً على الإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة النزاهة في الدعوى الجزائيَّة، وما سبقها من إجراءاتٍ في مرحلة الإخبار، قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب".

وأشار إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُستردَّة إلى خزينة الدولة بلغ (3,558,000,000) دينارٍ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تسترد أكثر من ثلاثة مليارات دينار من شركة نفطية صينية في واسط) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تسترد أكثر من ثلاثة مليارات دينار من شركة نفطية صينية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).