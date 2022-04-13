أسعار الذهب ترتفع بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم

2022/04/13 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومع تداول العائد على سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوى في 3 سنوات.

وارتفع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية 1.4% إلى 1976.10 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% عند 1967.61 دولار للأونصة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 2.82% الذي سجله في وقت سابق من تداولات اليوم وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

وكشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ ديسمبر عام 1981 في مارس الماضي مسجلاً 8.5%، بينما أشارت بيانات التضخم الأساسي إلى أن الفدرالي ربما لا يحتاج إلى المبالغة في تشديد السياسة النقدية على المدى الطويل.

وهبط سعر البلاديوم 3.5% إلى 2346.66 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار أمس بعد تعليق بورصة لندن تداول البلاديوم الروسي.

وانخفض البلاتين 1.2% إلى 964.79 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% مسجلاً 25.35 دولار للأونصة.

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