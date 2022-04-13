شرطة نيويورك تكشف عن هوية أحد المشتبه بهم في هجوم مترو أنفاق بروكلين

2022/04/13 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شرطة نيويورك عن أحد الأشخاص المتهمين في هجوم إطلاق النار الذي وقع أمس الثلاثاء(بالتوقيت المحلي) في مترو أنفاق بروكلين وأسفر عن إصابة أكثر من 29 شخصا.من جانبه، قال مفوض الشرطة، كيشانت سيويل، موضحا: “هناك بعض المنشورات (في مواقع التواصل الاجتماعي) التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالشخص الذي يهمنا حيث ذكر “التشرد”، […]

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