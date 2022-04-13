2022/04/13 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سلّط المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي توماس توخيل، الضوء على سلوك الحكم مارتشينياك بعد نهاية المباراة أمام ريال مدريد، وتصرفه مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال توخيل لـ”بي تي سبورت” عقب المباراة، وفي تصريحات نشرتها “ماركا” الإسبانية “نعم، دائمًا يؤلمنا أن نخسر، ولكن هذه هي […]

ظهرت المقالة توخيل: رؤية الحكم يضحك مع أنشيلوتي أزعجتني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توخيل: رؤية الحكم يضحك مع أنشيلوتي أزعجتني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توخيل: رؤية الحكم يضحك مع أنشيلوتي أزعجتني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).