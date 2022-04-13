2022/04/13 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير نواف بن فيصل، وما كشفه عن طلب أحد الإعلاميين لرشوة مقابل التوقف عن توجيه انتقادات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. أمير يكشف طلب أحد الإعلاميين "رشوة" مقابل التوقف عن الانتقاد وما حل به) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. أمير يكشف طلب أحد الإعلاميين "رشوة" مقابل التوقف عن الانتقاد وما حل به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).