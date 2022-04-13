2022/04/13 | 09:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت موعد انتهاء موجة الغبار الخفيف التي تشهدها أغلب المحافظات.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).