كردستان تخصص أكثر من 70 مليون دولار لمشروع في جمجمال

2022/04/13 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نوز- بغداد

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، عن تخصيص أكثر من 70 مليون دولار لمشروع ماء في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وافق على تخصيص 70 مليوناً و45 ألف دولار لمشروع ماء گۆپتەپە - جمجمال.

وبينت ان المبلغ المخصص للمشروع هو من الميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم بحل مشكلة الماء في المنطقة.

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