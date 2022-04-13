2022/04/13 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ٢٢ متهماً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها قامت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق متهمين بمواد قانونية مختلفة، أسفرت عن إلقاء القبض على (٢٢) مطلوبا للقضاء […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابي..



القبض على ٢٢ متهما بقضايا مختلفة في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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