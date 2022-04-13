2022/04/13 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، عن سخريته من تأكيد موسكو أن الحرب ضد أوكرانيا تمضي على ما يرام، متسائلا كيف يمكن للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يكون قد أقر خطة تؤدي إلى قتل عدد كبير من الجنود الروس.

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