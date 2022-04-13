منظمة التجارة تخفض توقعاتها لنمو التجارة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا

2022/04/13 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت منظمة التجارة العالمية (WTO) توقعاتها للتجارة العالمية بشكل حاد هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، محذرة العالم بأنه "يجب أن يستعد للتداعيات".

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