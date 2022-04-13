2022/04/13 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد الحكيم : المساس بالمراقد المقدسة مخططات خبيثة هدفها اعادة الفتنة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:16

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم : المساس بالمراقد المقدسة مخططات خبيثة هدفها اعادة الفتنة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم : المساس بالمراقد المقدسة مخططات خبيثة هدفها اعادة الفتنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).