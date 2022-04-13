2022/04/13 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، الفئات المشمولة بقرض الـ 150 مليوناً.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد الويم) انه "تقرر شمول الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الراغبين بشراء دار سكني بقروض 150 مليون".واوضح ان "المصرف اوعز لفروعه بمنح قروض لغاية 150 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين والمواطنين وحسب الضوابط والشروط العقارية التي وضعت لهذا الغرض في فروع المصرف كافة"، مشيراً الى ان "فائدة قرض 150 مليون تبلغ 4 بالمئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقرض الـ 150 مليونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقرض الـ 150 مليونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).